Doua legende, un singur post! Henry vs. Giggs, in cursa pentru preluarea bancii tehnice a unei semifinaliste de la EURO 2016

Thierry Henry ar putea deveni selectioner al Tarii Galilor.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Fostul international francez Thierry Henry ar putea deveni selectioner al Tarii Galilor, in locul lui Chris Coleman, care a demisionat vineri.

Sunday Mirror anunta ca Federatia Galeza are de ales intre Henry, Ryan Giggs si Craig Bellamy. Viitorul selectioner va trebui sa colaboreze cu Osian Roberts, care isi mentine postul de secund.

Fostul atacant francez, in varsta de 40 de ani, este in prezent secundul lui Roberto Martinez la nationala Belgiei.

Selectionerul Chris Coleman a renuntat la conducerea tehnica a echipei nationale a Tarii Galilor, pentru a prelua formatia din liga a doua Sunderland.

In varsta de 47 de ani, Coleman a preluat nationala Tarii Galilor in ianuarie 2012 si a calificat-o la EURO 2016, unde a ajuns pana in semifinale. In preliminariile CM 2018, galezii au incheiat pe locul 3 in Grupa D, dupa Serbia si Irlanda, ratand accesul la turneul final din Rusia.

Sursa: News.ro