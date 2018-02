Donnarumma cel mai bun tanar jucator din Europa! Un pusti de la Toulouse, mai bun decat Mbappe! Top 10 cei mai tari pusti

Portarul celor de la AC Milan este cel mai promitator tanar jucator din Europa.

CIES Football Observatory a facut un top al celor mai promitatori tineri jucatori din Europa. Acest top a fost realizat pe baza evolutiilor jucatorilor din ultimele 2 sezoane, iar pe lista se pot gasi nume grele precum, Donnarumma, Pulisic sau Mbappe.

Pe primul loc a iesit Gianluigi Donnarumma portarul celor de la AC Milan. Acesta a fost titular in toate partidele disputate de Milan in acest sezon de Seria A si este cotat la 40 de milioane potrivit transfermarkt. Donnarumma a debutat pentru rosoneri in anul 2015 si este catalogat ca fiind urmasul veteranului Gianluigi Buffon in nationala Italiei. Milan se afla pe locul 7 in Serie A.

Pe locul 2 se afla tot un portar si anume Alban Lafort, in varsta de 19 ani, care joaca in Franta, la Toulouse. Acesta a debutat in 2015 si a fost cel mai tanar portar din Ligue 1 la acea vreme. Lafont s-a nascut in Burkina Faso, dar a jucat pentru nationala de juniori a Frantei. In acest sezon, portarul a fost titular in toate partidele de campionat. Touluse se alfa pe locul 16 in Ligue 1. Acesta este cotat la 18 milioane de euro potrivit transfermarket.

Locul 3 este ocupat de starul lui PSG, Mbappe, care este imprumutat de la Monaco. In vara parizienii vor achita suma de 180 de milioane de euro pentru jucatorul francez in varsta de 19 ani. Acesta a bifat 18 partide in acest sezon si a marcat de 9 ori.

Locul 4 este ocupat de americanul Borussiei, Christian Pulisic, iar locul 5 de fundasul lui Nice, Malang Sarr.

Iata top 10 al celor mai buni tineri jucatori din Europa: