Drogba vrea sa devina urmasul lui Abramovic in fotbal! A devenit primul patron-jucator din lume! Ce proiect urias are

La 39 de ani, cel mai prolific atacant strain din istoria lui Chelsea lanseaza un nou trend in fotbal: jucatorul-patron.

Didier Drogba isi prelungeste cariera de jucator cu inca un an. Va imbraca tricoul echipei americane Phoenix Rising, care evolueaza in USL, divizie de nivel doi, si care are ca obiectiv promovarea in MLS. Ivorianul isi pregateste insa si urmatorul pas in cariera: s-a inteles deja cu americanii si va face parte din echipa de actionari a clubului.

Fostul coleg al lui Adrian Mutu va fi, astfel, primul jucator-patron din fotbal.

Drogba a facut un an de pauza in cariera. In sezonul 2015/2016, fotbalistul african a evoluat in MLS pentu canadienii de la Montreal Impact, marcand 21 de goluri in 33 de partide.

“Am cantarit pe indelete ce vreau sa fac pe mai departe si sunt foarte incantat de oportunitatea care mi s-a oferit la Phoenix Rising. Am vazut din prima linie potentialul pe care il are sportul in America de Nord si, dupa ce i-am cunoscut pe cei din actionaratul echipei, sunt convins ca ii pot ajuta sa dezvolte acest proiect pe teren, dar si in afara lui”, a declarat Drogba pentru site-ul noii sale echipe.

"Este o oportunitate buna si o tranzitie benefica. Il admir pe Roman Abramovici. Intotdeauna lua cea mai buna decizie, chiar daca era cea mai dificila alegere. Cred ca asta am de invatat de la el. Nu a facut intotdeauna lucruri pe placul celor din jur, dar tot ce a facut a fost pentru binele lui Chelsea. Ia decizii uriase si este curajos. Eu pot face acest lucru, sa pun emotiile si sentimentele deoparte si sa iau decizia justa", a mai spus Drogba, pentru The Telegraph. Jurnalistii britanici mai scriu ca. printre altele, echipa isi propune sa construiasca un nou stadion care sa fie potrivit pentru meciuri in prima liga americana, iar Drogba va fi implicat in toate deciziile clubului.