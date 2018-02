Din rau in mai rau! Reghecampf, invins din nou in Liga Campionilor Asiei: echipa sa e pe ultimul loc in grupa

Al Wahda, echipa lui Reghecampf, a pierdut din nou in grupele Ligii Campionilor Asiei, dupa ce in prima etapa a fost umilita in Uzbekistan.

Al Wahda se lupta pentru titlu in campionatul Emiratelor Arabe, fiind la doua puncte in spatele liderului Al Ain. In Liga Campionilor, echipa lui Laurentiu Reghecampf sta, insa, mult mai prost.

Al Wahda a pierdut din nou in grupele Ligii Campionilor Asiei, scor 2-3 cu Al Duhail, din Qatar.

Dupa doua etape, Al Wahda are 0 puncte, in timp ce Al Duhail are 6, iar Zob Ahan si Lokomotiv Tashkent cate 3.

In prima etapa, Al Wahda a pierdut cu 0-5 meciul de la Tashkent.

Echipele folosite