"DERBY" istoric intre cele mai slabe echipe din Europa! Cate infrangeri la rand au Andorra si San Marino

Pentru ca nu bat pe nimeni, Andorra si San Marino au decis sa joace intre ele.

Azi, in San Marino, va avea loc un meci amical istoric. San Marino si Andorra se intalnesc pentru prima data in istorie, iar ambele sunt disperate dupa victorie. este doar un amical, insa ambele echipe nu isi mai amintesc ultima victorie intr-un meci de fotbal.

Gazdele vin dupa 74 de infrangeri la rand, in timp ce Andorra are cel mai lung sir de infrangeri din istoria FIFA, 86. Mai mult, San Marino are o singura victorie in istoria ei, in timp ce Andorra a adunat doar trei victorii in palmares. San Marino a inscris primul gol intr-un meci oficial contra Romaniei, in 1991, in victoria nationalei cu 3-1.

"Suntem echipe infrantite, dar e foarte important sa castigam. E vorba de onoare, nu vrem sa fin considerati cei mai slabi. O sa dam totul, tratam meciul foarte serios. Sa castigam acest meci e ca si cum am castiga un turneu", a spus Ildefons Lima, jucator al Andorrei.