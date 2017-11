DECIZIE SOC | Robinho, condamant la 9 ANI de inchisoare in Italia! Fapta de care este acuzat

Robinho a fost condamant la noua ani de inchisoare in Italia. Fostul jucator al Milanului este acuzat de viol.

Potrivit agentiei de presa italiene Ansa, Robinho a primit o condamndare de noua de inchisoare in Italia. Tribunalul din Milano l-a condamnat pentru viol, alaturi de alte cinci persoane. Fapta s-ar fi produs pe 22 ianuarie 2013 intr-o discoteca din Milano. Victima este o tanara din Albania care la acea data avea 23 de ani.



Robinho a jucat pentru AC Milan in perioada 2010-2015. Din 2016, atacantul in varsta de 33 de ani evolueaza pentru Atletico Mineiro, in Brazilia.