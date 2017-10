Decizie istorica pentru femeile din Arabia Saudita: legea le va permite sa mearga la meciurile de fotbal

Arabia Saudita: Femeile vor avea voie sa asiste la meciuri pe trei stadioane.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Autoritatea generala pentru sport din Arabia Saudita le va permite femeilor sa asiste la evenimente sportive pe trei stadioane din tara, incepand din anul 2018.

Cele trei stadioane sunt din capitala Ryad, din Jeddah (vestul tarii) si din Damman (est). Femeile vor avea voie pe aceste arene numai insotite de sot sau de un barbat membru al familiei.

Aceasta masura se inscrie in intentiile autoritatilor saudite de a relaxa interdictiile impuse femeilor din aceasta tara. In septembrie, suveranul saudit a emis un decret care le permite femeilor sa detina permis de conducere, decizia urmand a fi implementata pana in iunie 2018.

Tot atunci, femeile au primit pentru prima data permisiunea de a intra pe stadionul din Ryad pentru a asista la festivitatile organizate de ziua nationala.