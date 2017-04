Decizie ISTORICA in fotbal! Arbitraj VIDEO la Cupa Mondiala din 2018

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, anunta o schimbare uriasa pentru Cupa Mondiala de anul viitor!

Arbitrajul video va fi utilizat pentru prima oara la o Cupa Mondiala!



"Vom utiliza arbitrajul video la Cupa Mondiala din Rusia. Pana in prezent am avut reactii pozitive", a declarat Infantino.



FIFA a folosit arbitrajul video in premiera la o competitie pe care o organizeaza la Campionatul Mondial al cluburilor din decembrie 2016, din Japonia.