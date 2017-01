De la SUV-uri blindate si elicoptere, la plaje private si case cu 4 etaje! Opulentele africanilor in fotbal

Salariile colosale din fotbal sunt doar o parte din castigurile superstarurilor.

Masini blindate, bilete de avion fara numar, plaje private sau case in care ar putea sa locuiasca tot neamul - sunt beneficiile extra-salariu din contractele celor mai mari jucatori ai lumii.

La 38 de ani, Drogba are un salariu lunar de 120.000 de dolari pe luna in Canada, la Montreal Impact. Contractul a venit la pachet cu un SUV blindat, 6 bilete de avion Executive Class, in fiecare luna, dar si un translator 24/24.

In 2015, pe cand juca la AS Roma, Gervinho a primit o oferta uriasa din Emirate. Al Jazira era dispusa sa ii ofere, pe langa salariul de peste 10 milioane de dolari, si o plaja privata, un elicopter disponibil non-stop, si bilete de avion fara numar pentru drumuri spre Coasta de Fildes, scrie calciomercato.com.

Gervinho a refuzat oferta si a mai ramas un an la Roma. Iarna trecuta, ivorianul a acceptat oferta chinezilor de la Hebei China Fortune, pentru un salariu de 200.000 de dolari pe saptamana, la care se adauga bonusuri nebune de cate 60.000 de dolari pentru fiecare meci jucat si 150.000 de dolari pentru fiecare gol marcat.

"Drumul opulentei" a fost deschis de Eto'o, in 2011, odata cu transferul la Anji Mahacikala. Camerunezul a fost la acea vreme cel mai bine platit fotbalist al lumii, iar pe langa bani, rusii i-au mai oferit si un avion privat, dar si o casa de mega lux in Moscova.

Casa din Moscova era cat un bloc. 4 etaje, lift interior, 1000 de metri patrati, piscina, sauna si o terasa cu o panorama de vis.

Eto'o nu ajungea in Mahacikala decat in ziua meciului. O naveta de 4000 de kilometri, atat cat este distanta dus-intors intre cele doua orase. A stat in Rusia doi ani, timp in care a marcat 25 de goluri.

In 2014, Anji s-a confruntat cu mari probleme financiare, iar sezonul a culminat cu retrogradarea in liga secunda.