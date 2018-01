Cum sa alergi de unul singur si sa iesi pe locul 2? Fotbalul din Rwanda da raspunsul: ce s-a intamplat la alegerile pentru sefia Federatiei de fotbal

Singurul candidat pentru presedintia Federatiei de Fotbal din Rwanda a reusit sa piarda alegerile.

Rwemarika Felicite nu a avut contracandidat in cursa pentru sefia federatiei, insa nici asa nu a izbutit sa castige. Felicite a fost votata de doar 13 dintre cei 52 de membri afiliati, iar restul de 39 s-au abtinut. Felicite avea nevoie de jumatate plus unu dintre voturi, adica 27. In acest caz, alegerile au fost invalidate.



Pana la organizarea unui nou scrutin, actuala echipa de conducere se va ocupa de destinele fotbalului din Rwanda.