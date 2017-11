Cum arata CLASAMENTUL GHETEI DE AUR! Messi e doar pe locul 13 si ce jucator surpriza ofera Premier League

Desi majoritatea pariau pe Lukaku, Morata sau Lacazette, transferul sezonului in Premier League pana acum este cel al lui Mohammed Salah.



Egipteanul in varsta de 25 de ani a venit in aceasta vara de la formatia AS Roma pe suma de 42 de milioane de euro si este golgheterul Premier League cu 12 reusite.

Mohammed Salah si-a inceput cariera in tara sa natala, la clubul egiptean Arab Contractors, dupa a fost cumparat de FC Basel in 2012 unde a devenit o tinta atractiva pentru marile cluburi din Europa. A fost adus de Moutinho la Chelsea in iarna lui 2014, dar nu a confirmat si a fost imprumutat la Fiorentina si AS Roma, ultima reusind sa-l cumpere. Acesta a reusit sa marcheze de 15 ori pentru italieni in 31 de aparitii si a fost adus de Jurgen Kloop la Liverpool in vara.

Salah a reusit 17 goluri in toate competitiile in acest sezon, peste Leo Messi, Neymar sau Cristiano Ronaldo! Leo Messi a castigat ultima editie a Ghetei de Aur pentru a 4-a oara in cariera.

Clasamentul Ghetei de Aur :

1. Edison Cvani - PSG , a marcat 17 goluri - 34 puncte

2. Ciro Immobile - SS Lazio, 15 goluri - 30 puncte

3. Icardi - Inter, 15 goluri - 30 puncte

4. A Prosa - Infonet (Estonia) 27 goluri - 27 puncte

5. R Sappinen - Flora (Estonia) 27 goluri - 27 puncte

6. M. Gordeichuk Bate Borisov 18 goluri - 27 puncte

7. I Angulo Gornyk Zabrze (Polonia) 18 goluri - 27 puncte

8. Robert Lewandowski Bayern - 13 goluri - 26 puncte

9. Falcao - AS Monaco 13 goluri - 26 puncte

10. Mohamed Salah - Liverpool - 12 goluri - 24 puncte

11. Dybala - Juventus- 12 goluri - 24 puncte

12. G Gohou - Kairat Almaty - 24 goluri - 24 puncte

13. Messi - FC Barcelona - 12 goluri - 24 puncte

14. Jonas - SL Benfica - 15 goluri - 22.5 puncte

15. Mariano Diaz - Lyon - 11 goluri - 22 puncte