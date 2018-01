Cum a ajuns Reghe pe pagina de Facebook a lui Maradona :)) Ce a postat legenda Argentinei: FOTO

Diego Maradona a fost atat de entuziasmat de ultima victorie a echipei sale incat a tinut sa isi faca poza pana si cu un ziar in care a aparut cronica partide. Pe pagina respectiva a publicatiei se afla si poza lui Laurentiu Reghecampf.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Maradona si Reghecampf activeaza amandoi in Emiratele Arabe Unite. Legenda Argentinei o antreneaza pe Al Fujairah, in liga a doua, in timp ce Reghecampf se lupta la titlu cu Al Wahda.

Maradona a obtinut o victorie importanta cu echipa sa, iar o publicatie locala a titrat "Maradona magic".

Pe aceeasi pagina a aparut si fotografia lui Laurentiu Reghecampf, care a reusit sa castige ultimul meci cu 2-1.

Maradona a publicat fotografia pe contul personal de Facebook.