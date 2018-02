Clipul care a devenit azi VIRAL: O femeie trage COCAINA pe stadion, in timpul meciului! Ce s-a intamplat

Jurnalistul Tancredi Palmeri de la CNN a postat pe Twitter imagini dintr-un moment socant petrecut pe stadion!

"Ce naiba?! O femeie a fost surprinsa prizand cocaina in timpul unui meci din Argentina", a fost mesajul lui Palmeri de pe Twitter. Italianul redistribuise un clip postat de contul Barra Brava. Imaginile au fost vazute de peste un milion si jumatate de oameni.

Palmeri a primit mai multe mesaje in care ii erau explicate scenele. De fapt, captura video provenea dintr-un meci disptuat in Paraguay acum un an, in jocul Olimpia - Sportivo Luqueno. Viralul a fost redistribuit acum fara a avea vreo legatura cu actualitatea, dar mai multi jurnalisti s-au lasat pacaliti.