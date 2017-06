Cine sunt cu adevarat REGII fotbalului? COLOSAL: cati bani a facut pana acum din comisioane impresarul Mino Raiola

De la Bergkamp, in anii '90, la Ibrahimovici si Pogba - Mino Raiola a profitat din plin de sumele uriase la care s-a ajuns pe piata transferurilor din fotbal.

Industria impresariatului din fotbal genereaza sume colosale pentru cei care stiu sa profite. Mino Raiola si Jorge Mendes si-au creat adevarate imperii, prin impartirea celor mai importanti fotbalisti ai lumii in doua tabere.

Gazzetta dello Sport ii dedica astazi un material italianului Mino Raiola, impresarul care ii are sub contract, printre altii, pe Zlatan Ibrahimovici, Mario Balotelli, Donnarumma, Mkhitaryan si Pogba.

Suma totala stransa pana acum de Mino Raiola de pe urma comisioanelor din fotbal este estimata la 500 de miloane de euro.

Mino Raiola, 49 de ani, s-a nascut in sudul Italiei, dar s-a mutat cu parintii in Olanda, in primii ani ai vietii. A jucat fotbal in perioada adolescentei, dar s-a lasat repede, la doar 18 ani.

A urmat facultatea de drept in Haarlem si vorbeste fluent 7 limbi: italiana, engleza, germana, spaniola, franceza, portugheza si olandeza.

A inceput sa isi construiasca un nume in impresariat in anii '90. El l-a reprezentat pe Dennis Bergkamp, cand olandezul a semnat cu Arsenal in 1995, si tot el a intermediat transferul lui Pavel Nedved la Juventus.

Mino Raiola l-a reprezentat si pe Zlatan Ibrahimovici, fotbalistul care de-a lungul carierei a generat transferuri totale de aproape 200 de milioane de euro.

Si tot Mino Raiola si-a pus semnatura vara trecuta si pe contractul lui Paul Pogba cu Manchester United, cel mai mare transfer facut pana acum in fotbal.

Concurentul lui Mino Raiola este Jorge Mendes, portughezul care ii are sub contract pe Mourinho si Cristiano Ronaldo.

In 2015, Ronaldo i-a facut cadou de nunta agentului sau o insula in Grecia.