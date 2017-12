Chipciu si-a explicat situatia de la Anderlecht: "Multumesc clubului!" De ce a disparut din lotul belgienilor

Stanciu si Chipciu nu au mai prins primul "11" la Anderlecht in ultima perioada. Stanciu este accidentat, iar belgienii vor oricum sa-l treaca pe lista de transferuri din iarna, in timp ce Chipciu are probleme de natura personala.

Chipciu nici macar nu s-a antrenat normal alaturi de colegii sai de la Anderlecht in ultima perioada, fotbalistul roman fiind invoit de conducerea clubului. Chipciu a revenit in tara de doua ori. Prima data pentru a fi alaturi de tatal sau, care are probleme de sanatate, iar a doua oara pentru a fi alaturi de sotia sa care a nascut.

Chipciu si-a explicat absenta din lotul lui Anderlecht printr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, mesaj prin care multumeste clubului ca a putut gasi intelegere.