Chape traieste! 4 transferuri in ziua de Craciun si o surpriza de la PES: echipa a fost primita in joc!

Chapecoense renaste si se pregateste sa joace pentru prima data in istorie in Copa Libertadores, varianta "Champions League" a fotbalului sud-american.

Chapeconese isi anunta revenirea in fotbal, dupa ce a fost lovita de cumplita tragedie aviatica in care si-au pierdut viata 19 fotbalisti.

Clubul a anuntat 4 transferuri in ziua de Craciun, iar Alan Ruschel, unul dintre supravietuitori, a semnat prelungirea contractului.

Si nu este singura veste buna. Producatorii celebrului joc video Pro Evolution Soccer (PES) au anuntat ca echipa va fi inclusa in joc, intr-o incercare de a sprijini financiar clubul lovit de tragedie.

Neymar a fost cel care a intermediat afacerea. De altfel, starul Barcelonei s-a implicat luna aceasta in mai multe actiuni caritabile pentru sprijinirea clubului brazilian. A participat inclusiv la un meci amical in Brazilia, iar sumele stranse de pe urma evenimentului au ajuns in conturile clubului.

Chapecoense urmeaza sa joace pentru prima data in istorie in Copa Libertadores, din postura de castigatoare a trofeului "Copa Sudamericana".

Dezastrul aviatic a avut loc chiar in drum spre finala competitiei, un meci in care ar fi trebuit sa se bata cu Atletico Nacional de Medellin pentru trofeu.

In semn de solidaritate, dupa accident, clubul columbian a solicitat ca trofeul sa ii fie dat lui Chapecoense.