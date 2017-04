Cel mai URAT cartonas galben acordat vreodata. Fratele unuia dintre fotbalistii decedati de la Chapecoense, avertizat, desi plangea in hohote

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Pentru un arbitru sudamerican, lacrimile lui Guilherme Biteco, varsate in memoria fratelui sau decedat, nu au contat. Acesta i-a acordat galben pentru ca le-a aratat fanilor un mesaj omagial, pe care il avea imprimat pe o bluza purtata pe sub tricoul de joc.

Guilherme Biteco a marcat in meciul dintre Vitoria si Parana, dedicandu-i golul fratelui sau Matheus, decedat in accidentul aviatic in care aproape intreg lotul lui Chapecoense si-a pierdut viata.

Fara sa stea pe ganduri, arbitrul partidei i-a acordat cartonasul galben lui Guilherme, in huiduielile spectatorilor.

Parana a castigat cu 2-0 meciul cu Vitoria, din Cupa Braziliei.