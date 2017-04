Cel mai puternic sut din istorie :) O minge sutata in afara stadionului a fost gasita la 1800 km distanta

Scotia si Norvegia au fost unite de un sut. Pare incredibil, dar e o poveste reala.

Linistea fotbalului de amatori din Aberdeen, Scotia, a fost zdruncinata zilele trecute de o veste spectaculoasa. Mingea sutata de un jucator al echipei Banks O'Dee FC in afara stadionului a fost gasita in Norvegia, la 1800 de km distanta.

Mingea sutata puternic, in timpul unui meci, a depasit gardul din spatele portii, inalt de 8 metri, si a ajuns in raul Dee. Clubul, obisnuit cu astfel de situatii, si-a luat gandul de la minge.

"Se intampla destul de des. Pierdem cel putin doua mingi in fiecare luna", spune secretarului clubului, Tom Ewan, in Telegraph.

Oficialii clubului din Aberdeen au fost surprinsi zilele trecute de un mail venit din Norvegia, de pe Insula Vanna.

"Am gasit ceva care credem ca va apartine. Am gasit mingea aceasta in apa, si are inscriptionat pe ea numele clubului vostru. Aveti o poza atasata mailului. Mingea este putin murdara, dar in stare perfecta."

Mingea norocoasa a facut o plimbare de 1800 de kilometri, din Dee River, in Marea Nordului, si apoi de pe tarmul vestic, pe partea cu Marea Britanie, in nordul Norvegiei.

Scotienilor li s-a parut atat de tare povestea incat au decis ca un astfel de moment trebuie sarbatorit, asa ca l-au invitat pe cel care a gasit mingea intr-o vizita la club, care sa includa si un tur pe la distilariile din Scotia.

"L-am invitat la clubul nostru, va fi un oaspete de seama. Bineinteles, trebuie sa aduca si mingea cu el. Magazionerul nostru insista", a glumit secretarul clubului, Tom Ewan.