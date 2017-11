Unde esti Ronaldo? Ce jucator al lui Atletico l-a intrecut la viteza pe portughez

Ronaldo nu marcheaza si pare sa fi pierdut si viteza cu care impresiona pe toata lumea.



Aproape au trecut 4 luni si Ronaldo nu se regaseste cu gustul golurilor din anii precedenti. Lusitanul are cel mai slab sezon din 2009 pana in prezent.

Daca in decembrie 2012 oferea sprintul sezonului ( 96 de metrii in 10 secunde), in partida de sambata seara cu Atletico, Ronaldo nu a putut sa-l depaseaca pe veteranul Juanfran. Seara de cosmar a continuat pentru portughez, care a irosit doua lovituri libere pe final.

Atacantul in varsta de 32 de ani are doar 8 goluri in actualul sezon, 1 in Primera Divison si 7 in UEFA Champions League.