CE GOOOOL!!! Razvan Marin, reusita de exceptie pentru Standard | VIDEO FABULOS

Razvan Marin e in forma in Belgia. Mijlocasul roman a reusit al doilea gol consecutiv pentru Standard Liege. Si ce gol!

Razvan Marin a marcat in etapa precedenta cu Waasland-Beveren, in victoria cu 3-1, si a recidivat in partida cu Oostende din Cupa. Romanul a prins un sut magnific de la 25 de metri, trasor ce s-a oprit in vinclul portii adverse. Golul lui Marin a fost cel de 2-1. Partida s-a incheiat cu scorul de 3-2 pentru Standard, care s-a calificat in semifinale.

Razvan Marin a mai marcat in aceasta editie a Cupei Belgiei, in victoria cu 4-0 in fata lui Heist. In total, Marin a strans 3 goluri in 18 aparitii pentru Standard.