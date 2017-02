Ce a patit un portar care s-a intors cu spatele la penalty, in semn de protest fata de decizia arbitrului

Napoli - Real Madrid, marti, 21:45, IN DIRECT la ProTV | Bucurati-va de fotbal!

Un mare scandal iscat de o greseala de arbitraj a tinut primele pagini in Vietnam. Acolo, mai multi jucatori, precum si antrenorul unei echipei au primit suspendari drastice din partea Federatiei de Fotbal, pentru ca au protestat pe teren impotriva centralului.

Mai multi jucatori si antrenorul echipei Long An FC au fost suspendati pentru ca au refuzat sa mai joace in meciul cu Ho Chi Minh City, dupa o decizie controversata a arbitrului.

Arbitrul partidei a acordat un penalty gratuit pentru Ho Chi Minh City, moment in care cei de la Long An FC au inceput sa protesteze. Portarul Nguyen Minh Nhut s-a intors cu spatele la penalty. Ulterior, colegii sai au refuzat sa mai alerge dupa adversari, care au inscris in poarta goala, meciul terminandu-se 5-2.

Federatia Vietnameza de Fotbal a decis ca cei care trebuie suspendati sunt fotbalistii, nu arbitrul. Astfel, portarul Nguyen Minh Nhut a primit doi ani de suspendare. La fel si capitanul echipei, Huynh Quang Thanh.

De asemenea. antrenorul Ngo Quang Sang a primit 3 ani de suspendare.

Federatia a motivat prin faptul ca "jucatorii nu au respectat decizia arbitrului si au afectat imaginea, reputatia si onoarea fotbalului vietnamez".