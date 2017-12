Casillas poate ajunge in Premier League dupa ce si-a pierdut postul de titular in poarta lui Porto

Fostul galactic este foarte aproape sa o paraseasca pe formatia portugheza, FC Porto.

Potrivit AS, Iker Casillas este dorit de Rafa Benitez la Newcastle. Portarul in varsta de 36 de ani a pierdut locul de titular la FC Porto si este tentat de o eventuala plecare in aceasta iarna. Antrenorul sau, Sergio Conceicao, i-a transmis lui Casillas ca si-a pierdut increderea in el.

Iker Casillas are contract cu FC Porto pana la finalul acestui sezon. Acesta si-a inceput cariera la Real Madrid unde a stat 25 de ani, iar in anul 2015 a fost cedat la formatia FC Porto. In actualul sezon a bifat doar 8 partide, si in ultimele 3 meciuri ale lui Porto fostul international spaniol a fost rezerva.

Newcastle care in ultimele 6 meciuri a strans doar 1 punct, a cazut pe locul 15 in actualul sezon din Anglia.