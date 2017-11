Kun Aguero a fost dus de urgenta la spital la pauza meciului cu Nigeria! Ce a patit atacantul

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Nigeria a reusit sa castige cu 4-2 in fata Argentinei, desi sud-americanii au condus cu 2-0! Fara Messi, Argentina a marcat prin Banega si Sergio Aguero, Iheanacho reusind sa marcheze pentru africani chiar inainte de pauza!

La pauza a avut loc insa un moment cu adevarat socant! Conform Sky Sports, Aguero a lesinat si a fost dus de urgenta la spital! Selectionerul Argentinei, Jorge Sampaoli, a declarat dupa partida ca Aguero a avut ameteli. Federatia din Argentina a emis un comunicat prin care a anuntat ca Aguero a fost dus la spital pentru un control de rutina dupa ce lesinase.

In repriza a 2-a, Nigeria s-a dezlantuit - jucatorul lui Arsenal, Alex Iwobi, a reusit o dubla. Intre reusitele acestuia a marcat si Brian Idowu.

BREAKING: @aguerosergiokun taken to hospital after fainting at half-time in @Argentina’s 4-2 defeat to Nigeria. #SSN pic.twitter.com/E4ZEhmrRsr