Brazilia a DEMOLAT-O pe Uruguay! Neymar a reusit un LOB superb, hattrick si gol cu pieptul Paulinho

Nationala Braziliei este aproape sigura de calificarea la Mondialul din 2018.

Brazilia lui Tite joaca perfect in preliminariile pentru CM din 2018! A castigat categoric azi-noapte pe terenul Uruguay-ului, echipa aflata pe locul 2 in clasament si are 7 puncte avans in clasament.

Cavani a deschis scorul din penalty inca din minutul 9 pentru ca apoi Brazilia sa incepa show-ul! Desi nu l-a avut pe golgheterul din preliminarii, Gabriel Jesus, eroul s-a numit Paulinho.

Fostul jucator de la Tottenham a reusit un hattrick, ultimul gol fiind o adevarata bijuterie - a inscris cu pieptul! Intre golurile lui Paulinho s-a strecurat si reusita superba a lui Neymar, un lob perfect din situatie de 1 la 1 cu portarul.





Uruguay vs Brasil 1-4 Eliminatorias Rusia 2017 de informateahora01