 BOMBA vine din Italia: "Ma gandesc sa ajung la Barcelona!" Ce a declarat un fost adversar al Stelei  

Atacantul lui Napoli Dries Mertens a vorbit pentru prima data despre posibilitatea de a ajunge la Barcelona.

In acest sezon belgianul a marcat 10 goluri in 13 meciuri, ajutandu-si echipa sa se claseze pe prima pozitie din Serie A

Potrivit Gazzetta dello Sport, Mertens a declarat: "Exista un interes din partea Barcelonei intr-o perioada, dar am ales sa raman la Napoli. Nu am vrut sa fiu rezerva lui Neymar, chiar daca era vorba de FC Barcelona si am decis sa semnez un nou contract cu Napoli. Acum ca a plecat la PSG, cine stie ce se va intampla in viitor?"

Anul trecut Mertens a avut un sezon excelent. Acesta a marcat de 28 de ori si a terminat pe pozitia a 2 a in clasamentul golgheterilor, dupa Edin Dzeko.

Mertens a venit in vara lui 2012 la Napoli de la PSV Eindhoven. De asemenea, Mertens a trecut si pe la fosta echipa a lui Mihai Nesu, FC Utrecht si a intalnit-o pe Steaua in grupele Europa League marcandu-le un super gol din lovitura libera in acel 3-1 din Ghencea.