Bartomeu, despre marile probleme ale Barcei in 2017: "Recunosc ca nu am luat niste decizii prea bune"

Anul 2017 a fost un an cu puncte slabe si puncte tari pentru Barcelona .

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu a recunoscut ca nu a luat tocmai cele mai bune decizii in privinta echipei. Chiar daca catalanii nu au castigat anul acesta LaLiga, Bartomeu spera ca in sezonul actual va fi al Barcelonei.

Sub conducerea noului antrenor, Ernesto Valverde, Barcelona este prima pozitie in LaLiga la 8 puncte de Real Madrid, campioana sezonului trecut in Spania.

Potrivit Marca, presedintele Barcelonei a declarat: "A fost un an incarcat din punct de vedere social si sportiv. Stim ca am luat anumite decizii nu foarte bune, dar in ciuda acestora avem un colectiv linistit si unit. Au fost cateva probleme, plecarea lui Luis Enrique, vanzarea lui Neymar, reinnoirea contractelor jucatorilor cheie si mai nou problema Cataluniei. Speram ca anul 2018 sa fie unul mai bun decat 2017".