Barcelona, planul B: pe cine iau catalanii daca pica transferul lui Coutinho! A fost transferat "la pachet" cu Vlad Chiriches :)

Barcelona il monitorizeaza pe starul celor de la Tottenham, Cristian Eriksen

Daca transferul lui Coutinho va pica, catalanii s-au orientat si sunt pregatiti sa faca o oferta uriasa pentru Eriksen, in perioada de mercato din iarna, scrie The Sun.

Brazilianul Philippe Coutinho a mai fost curtat de Barcelona in aceasta vara, catalnii oferind 150 de milioane de euro, insa oficialii lui Liverpool au respins aceasta oferta.

Cu Ousmane Dembele, accidentat din septembrie, si cu Andres Iniesta in declin, Barcelona cauta solutii pentru intarirea liniei de mijloc.

Transferat de la Ajax, in aceeasi saptamana cu Vlad Chiriches, pe 13 milioane de euro, Eriksen a marcat 33 de goluri in tricoul lui Tottenham, iar in acest sezon si-a trecut in cont 4 reusite si tot atatea assist-uri.

Acesta a fost adversarul Stelei in anul 2012, cand Steaua a intors rezultatul din tur si a castigat la loviturile de la 11 metri acea partida cu 4-2.