Barca are 5 absente importante la derby-ul Valencia! Valverde, obligat sa foloseasca un jucator cu 563 de minute la Barca in 3 sezoane!

Barcelona se dueleaza in aceasta seara cu revelatia sezonului, Valencia CF.

Catalanii au plecat la Valencia pentru derby-ul etapei cu numarul 13. Valencia este surpriza placuta din acest sezon. Echipa antrenata de Marcelino are 30 de puncte la 4 puncte in spatele liderului, FC Barcelona.

Inaintea marelui derby, echipa lui Ernesto Valverede are probleme de lot. Pe langa Ousmane Dembele, care urmeaza sa sa intoarca in El Clasico, catalanii nu-i pot folosi nici pe Sergi Roberto, Andre Gomes, Rafinha, dar nici pe Javier Mascherano care s-a accidentat la nationala Argentinei.

SI Gerard Pique a ramas acasa, aparatorul central fiind suspendat dupa partida cu Leganes pentru cumul de cartonase galbene. In locul sau va intra fostul capitan de la Arsenal, Vermaelen, cel care are doar 569 de minute in campionat pentru Barca, in 3 sezoane!

Valencia este revelatia acestui sezon de La Liga. Acestia nu au nici o infrangere in actualul sezon, obtinand 9 victorii, dintre care 6 acasa si 3 rezultate de egalitate. Antrenorul Marcelino va vedea meciul din triibune dupa ce a fost eliminat in partida cu Espanyol.