Bale, cel mai rapid fotbalist al lumii, Cristiano Ronaldo si Messi nu intra in primii 5! Cum arata TOPUL

Aparitii surpriza in topul celor mai rapizi fotbalisti din lume.

Internationalul galez Gareth Bale, jucatorul lui Real Madrid, este cel mai rapid fotbalist al planetei, atingand o viteza maxima de 36,9 km/h, conform unui studiu dat publicitatii de clubul mexican Pachuca.

Bale este urmat de columbianul Orlando Berrio, extrema echipei braziliene Flamengo, care alearga cu 36 km/h, in timp ce pozitia a treia este ocupata de mexicanul Jurgen Damm, de la formatia Tigres, cu 35,2 km/h.

Printre cei mai rapizi cinci fotbalisti ai lumii se mai afla ecuadorianul Antonio Valencia (Manchester United), cu 35,1 km/h, si gabonezul Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), cu 34,6 km/h.

Castigatorul Balonului de Aur 2016, portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid), ocupa pozitia a 7-a in aceasta inedita ierarhie, cu o viteza maxima de 33,6 km/h, in timp ce argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), se afla pe locul 9, cu 32,5 km/h.

Clubul Pachuca nu a furnizat detalii legate de modul in care a fost realizat studiul, insa cotidianul sportiv AS subliniaza ca, in mod curios, internationalul spaniol Inaki Williams (Athletic Bilbao), considerat cel mai rapid fotbalist din campionatul Spaniei, nu figureaza in acest clasament.