Avionul privat al lui Guardiola, perchezitionat de doua ori intr-o saptamana! Politia cauta indicii legate de Carles Puigdemont

Avionul privat al lui Guardiola a fost perchezitionat de politie.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Antrenorul lui Manchester City a dezvaluit ca avionul sau privat a fost perchezitionat de doua ori intr-o saptamana pe aeroportul din Barcelona. Autoritatile banuiau ca fostul lider catalan, Carles Puigdemont, s-ar fi folosit de avionul lui Guardiola.

"Politia si-a facut treaba, are tot dreptul sa faca asta", a declarat Guardiola legat de acest incident. Carles Puigdemont s-ar afla in Belgia in aceasta perioada, sustin autoritatile spaniole.

Sustinator declarat al independentei Cataluniei, Guardiola are probleme si in Anglia. Antrenorul lui City poarta o panglica galbena, iar Federatia Engleza de Fotbal considera ca asta reprezinta un mesaj politic. In acest context, FA a anuntat ca deschide o procedura disciplinara impotriva lui Guardiola.