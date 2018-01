A auzit un fluier si a luat mingea in mana in propriul careu! Arbitru a dat PENALTY! E fabulos ce face adversarul in momentul executiei

Moment senzational intr-un meci din Turcia!

Faza anului vine dintr-un joc de la U17. Un pusti a fost derutat de un fluier venit din tribune si a laut mingea in mana in propriul careu. Arbitrul n-a avut de ales si a dat 11 metri. Jucatorul de la Altinordu care a fost desemnat sa bata a dat dovada de un fair-play senzational. A trimis balonul in aut de margine!