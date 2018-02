AU DAT JOS reclama din cauza lui Suarez! INCREDIBIL: fanii au amenintat ca DISTRUG stadionul. Ce s-a intamplat

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Fanii au cerut insistent ca bannerul de promovare al marcii sa fie inlocuit. Motivul? Luis Suarez! :) Fost jucator al marii rivale Ajax, Suarez nu e o figura populara printre fanii lui PSV nici astazi. Adidas s-a conformat si a inlocuit afisul din geamul magazinului.



Etalage van vernieuwde winkel in stadion is leeg. En dat op de dag vd heropening. Er hing een afbeelding van o.a. Suarez. Hij beet Bakkal die toen voor psv speelde, in 2010. Online veel negatieve reacties van fans.Reactie #psv: “We hebben een verkeerde keuze gemaakt.” pic.twitter.com/BQ8Rsnk2ff