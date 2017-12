"Manchester United are un joc plictisitor. Mai bine ma uit la City!" Mourinho, atacat de omul caruia i-a luat locul pe Old Trafford

Louis Van Gaal, fostul antrenor al celor de la United, a declarat ca jocul fostei sale echipe sub prestatia lui Mourinho este unul plictisitor.

Louis van Gaal a pregatit-o pe United in perioada 2014 - 2016 si a castigat un singur trofeu, Cupa Angliei. El a fost inlocuit de Jose Mourinho, care a reusit sa castige Europa League si Cupa Ligii in sezonul trecut.

Potrivit Daily Mail, antrenorul olandez a spus ca prefera sa se uite la meciurile rivalei City.

"Mai degraba m-as uita la un meci al lui City decat al lui United. Ai nevoie de calitate intr-o echipa si este clar, City are o echipa mai buna. Daca ma intrebi cum am facut la United, as spune ca a fost cel mai bun an al meu, tinand cont de circumstantele in care am lucrat. Am jucat fotbal si asta a fost in regula. Dar acest fotbal nu este cel apreciat in Anglia. Si acum, uitandu-ma la United, trebuie sa spun ca Mourinho nu este criticat desi echipa joaca mult mai plictisitor. United etaleaza acum un fotbal defensiv, eu am jucat intotdeauna un fotbal ofensiv. Dovada este ca intotdeauna adversarul parca autobuzul în poarta. Acum nu mai face asta, pentru ca Jose joaca defenisv." , a pus antrenorul olanez.