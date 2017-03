"Asta va UCIDE fotbalul!" Jucatorul care se revolta dupa cele doua goluri decise de tehnologia VIDEO in Franta - Spania

Spania - Franta a fost decis de tehnologia video. Nu toata lumea a fost fericita din cauza asta.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Un gol al echipei Frantei in meciul amical cu Spania a fost anulat ca urmare a folosirii tehnologiei video, iar spaniolii au avut o reusita validata tot in acelasi fel.

In repriza secunda, in minutul 48, Antoine Griezmann a marcat pentru Franta. insa, arbitrul german Felix Zwayer a cerut asistentilor care vizionau meciul intr-un camion in afara stadionului sa-i transmita daca reusita poate fi validata.

Astfel, asistentii au semnalat ca la pasa lui Christophe Jallet, Kurzawa se afla in pozitie de ofsaid, astfel ca golul lui Griezmann nu a contat.

Spania s-a impus cu scorul de 2-0, prin golul lui David Silva, din penalti, in minutul 68 si apoi prin Deulofeu (77), initial semnalat in ofsaid, dar apoi validat dupa asistenta video.

Tehnologia video a fost folosita prima oara in septembrie, la meciul amical al Frantei cu Italia, scor 3-1.

Dupa meci, Gameiro a protestat fata de tehnologia video: "Ucide fotbalul", a comentat acesta.