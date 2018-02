Arbitrul a primit o sticla in fata de la un jucator! Ce reactie GENIALA a avut :))

Clattenburg a avut parte de un moment neobisnuit la ultimul meci pe care l-a condus la centru. Un jucator i-a aruncat din greseala o sticla in figura. Dupa cateva secunde in care a ezitat, Clattenburg a dat-o pe gluma. S-a facut mai intai ca-i da galben jucatorului care l-a lovit, apoi a dus mana spre cartonasul rosu pentru a-l speria. :) Totul s-a terminat cu o imbratisare intre cei doi.



WATCH: @Clattenburg1975 wasn't so impressed after being accidentally hit with a water bottle in #SaudiArabia????????, but still saw the funny side of it. pic.twitter.com/lb0alyD0fu