Anunt socant pentru fanii din toata lumea: FIFA 19 ar putea sa NU existe! Informatii de ultima ora

Electrinic Arts, producatorul celui mai popular simulator de fotbal din lune, schimba strategia!

CEO-ul EA, Andrew Wilson, a dezvaluit ca lansarea anuala a jocului ar putea sa devina istorie inca de anul viitor. EA nu va renunta la titlul FIFA, insa isi propune sa ofere continut pe baza de inregistrare a userilor si sa introduca update-uri online. Astfel, gamerii isi vor putea descarca noile echipamente ale echipelor si transferurile din pauzele de iarna si vara prin intermediul consolei sau al calculatorului personal.

"E o lume in care devine din ce in ce mai usor sa muti totul dintr-o parte in alta si in care am putea sa nu mai facem lansari in fiecare an", a spus Wilson intr-un interviu pentru Bloomberg. "Ne putem gandi la jocuri ca la un serviciu live de care oamenii sa poata beneficia 365 de zile pe an", a completat CEO-ul EA.

Spotify si Netflix au obtinut cresteri uriase in ultimii ani bazandu-se pe modelul care se doreste a fi aplicat si in cazul FIFA.