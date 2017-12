"Amiral" in Turcia, Sumudica se gandeste la nationala Romaniei: "Cred ca m-as descurca, as fi la fel de nebun!" Cum reactioneaza cand turcii ii pupa mana

Sumudica traverseaza unul dintre cele mai bune momente ale carierei de antrenor. Tehnicianul roman este pe locul 5 in campionatul din Turcia, fiind la egalitate de puncte cu Besiktas, iar fanii lui Kayserispor sunt la picioarele sale.



Suporterii turci l-au poreclit "Amiralul". Sumudica nu este incantat de faptul ca fanii ii pupa mana dupa victorii, insa se bucura de faptul ca este apreciat si respectat la scurt timp dupa ce a ajuns in Turcia.

"Daca vom termina pe locul 5-6 sau ne vom califica in cupele europene ar fi cam si cum am lua campionatul. E la superlativ tot ce mi se intampla aici. Ma simt foarte bine, sunt respectat, nu-mi doresc sa plec de la Kayseri.

Am facut o remarca o data. Am spus ca vom pleca precum un comando, trebuie sa luam punctele si sa ne intoarcem. De atunci, cativa suporteri ma striga: "Amiralul, amiralul!". E porecla mea, "Comandantul". Sunt niste gesturi care nu imi plac. E modul lor de respect atunci cand imi pupa mainile, dar mie nu imi plac gesturile astea. Sunt disperati dupa fotbal", a declarat Marius Sumudica pentru ProTV.

Daca pana acum evita sa discute pe seama unei eventuale numiri pe banca nationalei, Sumudica incepe sa se gandeasca serios la postul de selectioner. Sumudica spera ca in cativa ani primeasca sansa de a antrena Romania si este convins ca s-ar descurca foarte bine in aceasta postura.



"Mi-as dori ca o data si o data sa antrenez si eu echipa nationala. Am de dat multe Romaniei, Romania mi-a dat multe. E tara pe care o iubesc. Peste 5-6 ani, 10 ani, mi-as dori sa antrenez echipa nationala. Cred ca as realiza lucruri frumoase, as crea o emulatie. As fi la fel de nebun ca si acum. Cred ca m-as descurca, cred ca as avea succes", a mai precizat Sumudica pentru ProTV.

Sumudica a vorbit si despre relatia sa cu Gigi Becali. Sumi recunoaste ca ii mai trimite cate un mesaj patronului Stelei atunci cand echipa joaca prost, pentru a-l tachina, dar afirma raspicat ca nu ar putea lucra niciodata alaturi de Gigi Becali.

"Ma mai tachinez cu Gigi Becali. Cand joaca prost, ii mai dau cate un mesaj. Suntem prieteni. In sensul ca e vecinul meu, ne respectam. La ceea ce inseamna fotbal, nu suntem compatibili", a incheiat Sumudica.