Adebayor, dezvaluiri SOC: "Am vrut sa ma sinucid de mai multe ori!" De ce a intrat in depresie

Fostul star de la Arsenal, Tottenham si Manchester City, Emmanuel Adebayor, dezvaluie ca a vrut sa se sinucida de mai multe ori din cauza familiei sale!

Internationalul din Togo a ajuns in Turcia, la Istanbul Basaksehir, acolo unde pare sa-si fi gasit linistea.

El a povestit pentru francezii de la So Foot ca a vrut sa-si ia viata de mai multe ori din cauza familiei sale.

"Am vrut sa ma sinucid de mai multe ori. Am tinut pentru mine treburile astea ani de zile. Sunt dezgustat ca situatia a ajuns pana aici, dar acum ma simt usurat sa pot sa vorbesc despre asta. Cariera mea de fotbalist se va incheia in 3 sau 4 ani. Dar numele de familie il voi pastra toata viata, voi ramane cu oamenii astia langa mine.

E greu sa iti ridici familia din saracie. Le-am spus fratilor mei mai mici ca am fost manipulati de familia noastra. Ma suna, dar nu ca sa ma intrebe cum ma simt ci ca sa imi ceara bani. Asa s-a intamplat cand m-am accidentat grav la Tottenham. M-au sunat sa-mi ceara bani pentru scolile copiilor cand imi faceam radiografie. Macar intreaba-ba cum ma simt inainte sa imi ceri bani", spune Adebayor.

Adebayor a jucat in cariera la Metz, Monaco, Arsenal, Manchestter City, Real Madrid, Tottenham si Crystal Palace. A fost acuzat de tradare cand a plecat de la Arsenal la Manchester City, iar fanii l-au acuzat ca e interesat doar de bani.