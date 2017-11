A ratat un meci de Liga Campionilor pentru ca avea examen la liceu :) TOP 10 cei mai buni tineri jucatori din lume! Mbappe este pe locul 2

Revista Four Four Two a facut un clasament al celor mai buni tineri jucatori din lume! Din pacate, niciun roman nu se afla in clasament.

Inainte de lansarea noului joc FIFA Manager 18, cei de la Four Four Two au creat alaturi de joc lista celor mai buni 100 de tineri jucatori din lume. Gianluigi Donnarumma este pe primul loc in clasament, portarul de 18 ani al celor de la AC Milan reusind sa-l invinga pe Kylian Mbappe.

O poveste interesanta are tanarul mijlocas german al celor de la Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Promovat la echipa mare dupa ce in luna februarie Hakan Calhanoglu a fost suspendat de catre FIFA pentru 4 luni din cauza unor probleme contractuale din trecut, Havertz a impresionat pe toata lumea! Cel mai tanar debutant din istoria clubului la 17 ani si 126 de zile, Havertz a ratat un meci de Liga Campionilor contra celor de la Atletico Madrid din cauza ca avea examene la liceu ziua urmatoare!



Vezi aici topul cu locurile de la 100 la 11!

Iata cum arata top 10:

10. Manuel Locatelli (Milan)

9. Tren Alexander-Arnold (FC Liverpool)

8. Matthijs de Ligt (Ajax)

7. Douglas Luiz (Girona)

6. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

5. Federico Chiesa (Fiorentina)

4. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

3. Marcus Rashford (Man United)

2. Kylian Mbappe (PSG)

1. Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

De asemenea, FIFA Manager a dezvaluit cel mai bun 11 al tinerilor jucatori