"Am iubit fotbalul, insa el m-a nenorocit". Marturia incredibila facuta de Batistuta

Ajuns la 48 de ani, fostul mare atacant Gabriel Batistuta a vorbit intr-un interviu despre problemele de sanatate cu care s-a confruntat dupa ce si-a incheiat cariera.

Batistuta a avut si inca are dificultati de deplasare din cauza durerilor de glezne cu care a ramas din perioada fotbalului profesionist. Fostul mare international argentinian face, astfel, o afirmatie socanta: "Am iubit fotbalul, dar el m-a nenorocit".

Batistuta spune ca a cerut la un moment dat ambutarea picioarelor, din cauza durerilor atroce.

"Cu multi ani in urma, cand jucam in Italia, am spus la un moment dat ca nu-mi place fotbalul. Dar eu ma refeream la antrenamente, la tatica, pentru ca mi se pareau plictisitoare. Sa joc pentru oameni mi-a placut intotdeauna. Mi-a placut atat de mult incat mi-am distrus picioarele. Am iubit fotbalul, insa el m-a nenorocit", a spus cel poreclit Batigol.

Gabriel Batistuta a jucat la Fiorentina, Roma si Inter si si-a incheiat cariera in 2005.

"Durerile devenisera insuportabile. Nu mai aveam tendoane, nu mai aveam cartilagii, oasele se frecau unul pe altul. Ajunsesem sa nu mai pot merge, urinam in pat, desi toaleta era la trei metri. L-am vazut pe Pistorius cum de secruca fara picioare si i-am zis unui chirurg sa mi le amputeze si pe ale mele. Mi-a spus ca sunt nebun si a reusit sa-mi reconstruiasca gleznele", a mai povestit Batistuta.

Batistuta a jucat la trei Campionate Mondiale: 1994, 1998 si 2002.