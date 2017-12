A inceput deja razboiul psihologic :"Daca bate putin vantul, pica!" Mourinho atac la jucatorii lui Pep

Lusitanul ii acuza pe viitorii sai adversari de duminica, fotbalistii rivalei City ca simuleaza.

Derby-ul campionatului englez, dintre ocupanta locului I, Manchester City si echipa de pe locul secund, Manchester United, va avea loc duminica, de la ora 18.30, pe Old Trafford.Manchester City are un avans de opt puncte in clasament fata de United.

Potrivit The Sun, antrenorul lui Manchester United a declarat : "Sunt o echipa buna. Ei se apara bine, reactioneaza bine cand pierd mingea. Au o dinamica buna in atac, au momente creative, au jucatori extraordinari, au un antrenor fantastic, au multe lucruri bune. Singurul lucru care nu-mi prea place e ca isi pierd echilibrul foarte usor. Daca bate un putin vantul, pica".