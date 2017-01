Rezervele lui Chelsea, mai scumpe decat toata Liga 1! Cat valoreaza fotbalistii imprumutati de londonezi

200 milioane de euro valoreaza toti jucatorii imprumutati de Chelsea.

Chelsea a ajuns in acest sezon la 35 de jucatori imprumutati, noteaza Daily Mail. Majoritatea sunt imprumutati in Anglia, dar londonezii dau jucatori imprumut si in cele mai tari campionate din lume, cum ar fi, Italia, Spania sau Germania.

Un numar mare de jucatori sunt trimisi si in Olanda, unii dintre ei chiar la cele mai importante echipe din campionat, Ajax si PSV.

Pe lista celor 35 de jucatori imprumutati se afla si nume grele: Loic Remy si Juan Cuadrado. Cel din urma evolueaza la cea mai importanta echipa din Italia in acest moment, Juventus Torino, in timp ce francezul evolueaza la Crystal Palace.

Cel mai in varsta jucator imprumutat de Chelsea este Loic Remy, 30 de ani. In timp ce jucatorul cel mai tanar imprumutat este Jay DaSilva, 18 ani, la Charlton

Ca o comparatie, toate loturile echipelor din Liga 1 insumeaza in total 118 milioane de euro, aproape jumatate din valoarea jucatorilor imprumutati de Chelsea.

Cei 35 de jucatori imprumutati de Chelsea

Loic Remy, 30, atacant (Crystal Palace) - 9m

Tammy Abraham, 19, atacant (Bristol City) - 14m

Christian Atsu, 25, mijlocas (Newcastle) - 6m

Isaiah Brown, 20, atacant (Huddersfield) - 6m

Tomas Kalas, 23, fundas (Fulham) - 9m

Kasey Palmer, 20, mijlocas (Huddersfield Town) - 3.5m

Lucas Piazon, 22, atacant (Fulham) - 7m

Jake Clarke-Salter, 19, fundas (Bristol Rovers) - 5m

Charlie Colkett, 20, mijlocas (Swindon) - 2.3m

Jamal Blackman, 23, portar (Wycombe) - 600,000

Jordan Houghton, 21, mijlocas (Doncaster) - 600,000

Alex Kiwomya, 20, extrema (Crewe) - 600,000

Nathan Baxter, 18, portar (Solihull Moors) - 400,000

Dion Conroy, 21, fundas (Aldershot) - 400,000

Cristian Cuevas, 21, fundas (Sint-Truidense) - 600,000

Matej Delac, 24, portar (Royal Excel Mouscron) - 600,000

Islam Feruz, 21, atacant (Swindon) - 600,000

Wallace, 22, fundas (Gremio) - 600,000

Joao Rodriguez, 20, atacant (Cortulua) - 600,000

Baba Rahman, 22, fundas (Schalke) - 9m

Andreas Christensen, 20, fundas (Borussia Monchengladbach) - 37m

Michael Hector, 24, fundas (Eintracht Frankfurt) - 6m

Juan Cuadrado, 28, extrema (Juventus) - 26.5m

Mario Pasalic, 21, mijlocas (AC Milan) - 8m

Lewis Baker, 21, mijlocas (Vitesse Arnhem) - 7m

Matt Miazga, 21, fundas (Vitesse Arnhem) - 6m

Nathan, 20, mijlocas (Vitesse Arnhem) - 7m

Danilo Pantic, 20, mijlocas (Excelsior) - 3.5m

Bertrand Traore, 21, atacant (Ajax) - 11.5m

Victorien Angban, 20, mijlocas (Granada) - 1.7m

Jeremie Boga, 20, mijlocas (Granada) - 1.7m

Kenneth Omeruo, 23, fundas (Alanyaspor) - 600,000

Fankaty Dabo, 21, fundas (Swindon) - 600,000

Jay DaSilva, 18, fundas (Charlton) - 600,000

Marco van Ginkel, 24, mijlocas (PSV) - 9m

ESTIMARE TOTALA: 200 milioane de euro