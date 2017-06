20 de ani de la golul care a sfidat legile fizicii. Roberto Carlos: "Nici acum nu stiu cum am reusit sa trag asa". VIDEO

Pe 3 iunie 1997, intr-un meci Brazilia - Franta, incheiat 1-1, Roberto Carlos reusea cel mai tare gol al carierei sale. Si probabil unul dintre cele mai tari din istoria fotbalului!

Roberto Carlos a rememorat golul fantastic inscris in meciul Brazilia 1-1 Franta, disputat pe 3 iunie 1997. Fundasul stanga a inscris atunci dintr-o lovitura libera, dupa ce mingea a luat un efect incredibil.

"Sa fiu cinstit, nici pana astazi nu stiu cum am marcat. A fost o reusita superba. N-am muncit degeaba toata cariera", a spus el, intr-un interviu acordat Sky Sports.

"Lui Dunga nu-i venea sa creada ca vreau sa trag la poarta de la 35 de metri. Imediat dupa gol m-a intrebat cum am reusit sa marchez si i-am zis ca habar nu am. Si acum sunt intrebat cum am reusit, dar nu am o explicatie. Cand mingea a plecat din piciorul meu ma gandeam ca se va duce departe de poarta. Am mai inscris goluri asemanatoare la antrenamente, dar niciodata mingea nu a luat o asemenea traiectorie. E genul de gol pe care il marchezi o singura data in cariera", a mai spus brazilianul.