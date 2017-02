2 Ligi, Cupa Cupelor, Cupa Spaniei, Cupa Greciei si acum Cupa Africii. Hector Cuper, omul finalelor pierdute

Hector Cuper a confirmat inca o data la Cupa Africii 2017 ca este omul care stie sa ajunga in finale dar nu stie sa le castige, dupa ce echipa de fotbal a Egiptului s-a inclinat in faţa Camerunului (1-2) in ultimul act.

Cuper, 61 ani, a pierdut alte cinci finale in cariera sa. In mandatul sau la Valencia, argentinianul a pierdut doua finale consecutive in Liga Campionilor, in 2000 cu Real Madrid si in 2001 cu Bayern Munchen, la lovituri de departajare.

Pe cand era tehnician la Real Mallorca, Cuper a pierdut Cupa Spaniei impotriva Barcelonei si Cupa Cupelor impotriva lui Lazio. in Grecia, la Aris Salonic, Cuper a inregistrat un alt esec, in cupa, cu Panathinaikos Atena. Argentinianul a castigat totusi un trofeu, Copa CONMEBOL cu Lanus, in 1996.

''Nu voi spune ca sunt obisnuit sa pierd o alta finala. Este inca una pentru mine, dar as fi vrut s-o castig pe aceasta. Nu sunt trist ca am pierdut o alta finala, ci pentru ca a fost asa de multa speranţa, mai ales in randul egiptenilor. imi pare rau ca nu am adus fericire egiptenilor, pentru ca stiu ca asteptarile erau mari in randul lor. imi pare rau pentru jucatori, pentru ca au muncit asa de mult'', a declarat Hector Cuper dupa finala pierduta cu Camerun.

Egiptul a reusit o tripla intre 2008 si 2010 in Cupa Africii, dar de atunci nu a mai cunoscut gustul succesului. ''Faraonii'' deţin, totusi, recordul de trofee in Cupa Africii pe Naţiuni, 7 la numar.