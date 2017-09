Start incredibil in cursa de F1 de la Singapore: ambii piloti Ferrari au abandonat in PRIMA CURBA

Cursa de F1 a weekendului are loc la Singapore. Aceasta a avut parte de incidente inca din prima curba. Din cauza ploii, Raikkonen, Vettel si Verstappen s-au lovit, acestia fiind nevoiti sa abandoneze.

Cursa de Formula 1 de la Singapore a inceput cu incidente. In primul viraj, Raikkonen si Vettel, ambii de la Ferrari, s-au lovit cu Max Verstappen, de la Red Bull. Cei trei au fost nevoiti sa abandoneze.



In accident a fost implicat si Fernando Alonso, acrosat de una dintre celelalte masini.



Plecat de pe locul 5, Hamilton se afla la conducere si are sansa de a se distanta in clasamentul general de Vettel.