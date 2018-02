"Multi REVIN LA VIATA! Isi poate vedea copiii crescand". Anuntul unui medic neurolog despre Michael Schumacher, la 4 ani de la accident

La mai bine de patru ani de la accidentul suferit la schi, care l-a lasat in coma, Michael Schumacher se lupta pentru a redeveni un om cat mai normal.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Michael Schumacher a stat cateva luni in coma dupa accidentul suferit in iarna lui 2013, la Grenoble. El s-a trezit ulterior, insa nu a fost capabil sa se miste.

Cu timpul, medicii au reusit sa il ajute pe fostul supercampion din Formula 1 sa isi recapete cateva, foarte putine, dintre capacitatiile creierului.

Acum, un medic specialist din Germania, profesorul Mark Obermann, directorul Centrului de Neurologie Asklepios, spune ca Schumacher ar putea avea o batranete linistita.

"Conform unui studiu realizat in Suedia, intre 30 si 40 la suta dintre pacieni si-au recapatat constiinta dupa patru ani. Multi revin la viata, isi vad copiii si nepotii crescand, isi fac planuri, vad ce se mai intampla in familia lor si in cercul de prieteni", a spus Mark Obermann.