JAF ARMAT la echipa lui Hamilton in Brazilia! Pilotul e scandalizat: "Focuri de arma, arme indreptate catre capul cuiva! Se intampla in fiecare an!"

Echipa Mercedes a fost jefuita in Brazilia!

Un microbuz cu membri ai echipei de Formula 1 Mercedes a fost oprit, vineri seara, cu focuri de arma de persoane neidentificate pe un drum din apropiere de circuitul Interlagos de la Sao Paulo, iar pasagerii au fost jefuiti, informeaza BBC. Pe acelasi drum, un autovehicul cu oficiali FIA fost somat sa opreasca de o persoana inarmata, insa soferul nu a raspuns la somatie deoarece masina era blindata.

In incidentul in care a fost implicat microbuzul echipei Mercedes nimeni nu a fost ranit. Cvadruplul campion mondial Lewis Hamilton s-a declarat nemultumit de masurile de securitate.

"Focuri de arma, arme indreptate catre capul cuiva. Este atat de suparator sa aud asta. Se intampla in fiecare an aici. F1 si echipele trebuie sa faca mai mult. Fara scuze. Va rog sa spuneti o rugaciune pentru baietii mei, care sunt azi ca profesionisti aici, chiar daca sunt zdruncinati", a spus pilotul echipei Mercedes.

Un purtator de cuvant al echipei germane a declarat ca au fost furate lucruri valoroase, dar "cel mai important este ca toata lumea este nevatamata si in siguranta".

Drumul respectiv este recunoscut pentru jafurile care se produc. Masina cu oficiali ai Federatiei Internationale de Automobilism a fost somata cu arma indeptata catre parbriz, dar autovehiculul avea geamuri antiglont si nu a oprit. in spatele reprezentantilor FIA se afla o masina a echipei Williams, care a fost luata si ea in "primire" de raufacatori. si cei din acest automobil au reusit sa scape.

Echipele de Formula 1 sunt in Brazilia pentru ca in acest week-end are loc Marelui Premiu al Braziliei de la Sao Paulo, penultima etapa a sezonului.