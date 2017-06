Incident incredibil la Marele Premiu al Azerbaidjanului! Vettel a intrat intentionat in Hamilton, cursa a fost intrerupta! VIDEO

Cursa de la Baku a fost plina de incidente!

UPDATE: Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost reluat dupA o pauzA de circa 25 de minute - Hamilton este pe locul 1, Vettel pe 2, Ricciardo pe 3.

Marele Premiu al Azerbaidjanului, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, a fost oprita, cu steagul rosu in turul 22/51, din cauza numeroaselor resturi de monopost de pe pista stradala de la Baku.

Cursa a fost marcata de mai multe accidente, fiind necesara intrarea Safety Car-ului de trei ori. Resturi de monopost sunt impastiate pe suprafete mari ale pistei de peste sase kilometri lungime.

Pilotii au mers la boxe si au coborat din masini. Azerbaidjan Grand Prix va fi reluat dupa ce se vor indeparta resturile. Lider este Lewis Hamilton de la Mercedes, urmat de Sebastian Vettel de la Ferrari si de Felipe Massa de la Williams.

Pilotii KImi Raikkonen de la Ferrari, Sergio Perez de la Force India, Max Verstappen de la Red Bull, Danil Kviat de la Toro Rosso si Jolyon Palmer de la Renault au abandonat. Un contact a existat si intre monoposturile primilor doi clasati, Hamilton si Vettel, dar ei au putut continua cursa. Hamilton a franat in fata lui Vettel iar germanul l-a lovit in spate pe liderul cursei. Nervos, Vettel a trecut in stanga de Vettel si a intrat in acesta!