Hamilton il ataca pe Vettel dupa incidentul din MP al Azerbaidjanului: "Penalizarea nu a fost suficienta!"

Cursa de la Baku a avut un incident incredibil intre cei doi pretendenti la titlul mondial.

Lewis Hamilton a criticat dur comportamentul la volan al lui Sebastian Vettel dupa incidentul din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Hamilton a terminat cursa pe locul 5, in spatele lui Vettel, si este la 14 puncte in clasament sub german.

"Pur si simplu nu cred ca acesta este comportament de pilot. A condus periculos si sa primesti doar 10 secunde pentru asa ceva... nu este nevoie sa spun mai multe" le-a zis Hamilton celor de la Sky Sports dupa cursa.

Ciocnirea celor doi a venit la sfarsitul celei de-a doua perioade cu Safety Car-ul, Vettel intrand in spatele masinii lui Hamilton in virajul 16. Nervos ca Hamilton a franat, Vettel s-a dus langa acesta si a intrat intentionat in acesta. Vettel a primit o penalizare de 10 secunde pentru incident. Hamilton a scapat fara vreo penalizare, insa avansul sau din cursa a fost distrus dupa ce a fost nevoit sa intre la boxe. Ricciardo a castigat pana la urma cursa.

"Nu cred ca am fact nimic gresit astazi" s-a aparat Vettel. "Nu a fost corect ce a facut si nu a fost corect ca eu am fost penalizat si el, nu. A pus frana aceea, la ce va asteptati? Sunt sigur ca nu a facut-o intentionat dar nu a fost miscarea corecta. Daca eu am probleme, atunci cei din spate au probleme si mai mari, asa ca nu cred ca a fost necesar. Am avut daune, el a riscat sa aiba daune. A facut ceva similar in urma cu 2 ani in China. Dupa incident, am fost unul langa celalalt si mi-am ridicat mainile sa-i arat ca nu sunt fericit de ce s-a intamplat" a mai spus Vettel.