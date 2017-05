"Dubla" Ferrari la Monaco: Vettel - primul, Raikkonen - al doilea! Clasamentul pilotilor

Ferrari a facut legea la Monaco!

Pilotul german Sebastian Vettel de la Ferrari a castigat Marele Premiu al Principatului Monaco, a sasea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de coechipierul sau finlandez, Kimi Raikkonen (+3.145 secunde) si de australianul Daniel Ricciardo de la Red Bull (+3.745).

Al patrulea a trecut linia de sosire finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes (+5.517), urmat de olandezul Max Verstappen de la Red Bull (+6.199) si de spaniolul Carlos Sainz jr. de la Toro Rosso (+12.138).

Britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes, plecat in cursa al 13-lea, a ocupat locul 7 (+15.801). Pe locurile 8-10 s-au clasat in ordine francezul Romain Grosjean de la Haas (+18.150), brazilianul Felipe Massa de la Williams (+19.445) si danezul Kevin Magnussen de la Haas (+21.443).

Fara prea multe posibilitati de depasire pe strazile din Monte Carlo, cursa a fost "jucata" la strategie. Cateva incidente petrecute in final au pigmentat si tensionat desfasurarea competitiei, dar fara a influenta prea mult ierarhia stabilita dupa schimbul de pneuri. Cei care au schimbat primii, intre care s-a aflat si Raikkonen, plecat din pole-position dupa aproximativ noua ani, au avut de pierdut.

Raikkonen a pornit foarte bine in MP al Principatului Monaco, urmat, la fel ca in ordinea de pe grila, de Vettel, Bottas, Verstappen si Ricciardo. Primul a intrat la boxe olandezul, in turul 33/78, urmat de Bottas in turul 34 si de finlandezul de la Ferrari, in turul urmator. Ricciardo (intrat in turul 39) si Vettel (in turul 40) au ramas pe pista si au mers cu acceleratia la podea, obtinand timpi excelenti, cu care si-au intrecut rivalii: Vettel pe Raikkonen si Ricciardo atat pe Bottas, cat si pe Verstappen.

Plecat de pe locul 13 din cazua unor probleme in calificari, Hamilton a incheiat pe locul 6, tot dupa o cursa strategica. El a castigat o pozitie la start si alte doua dupa probleme tehnice inregistrate de germanul Nico Hulkenberg de la Renault si Sergio Perez de la Force India. Britanicul a schimbat pneurile printre ultimii, in turul 47 si a terminat apoi pe locul 7.

Un incident a avut loc in turul 60, cand monoposturile Sauber si McLaren-Honda conduse de germanul Pascal Wehrlein, respectiv britanicul Jenson Button au intrat in contact. in urma acrosajului, masina lui Wehrlein s-a rasturnat intr-o parte, proptindu-se de barierele de protectie, sprijinindu-se pe rotile din stanga si ramanand in pozitie verticala. Din fericire, dupa ce Sauber-ul a fost readus pe cele patru roti, pilotul german a iesit nevatamat din cockpit. Cursa a fost neutralizata cu Safety car-ul. si Button, care l-a inlocuit in Principat pe Fernando Alonso, plecat sa concureze in Indy Car, a abandonat.

Cursa a fost reluata in turul 67 si in ultimele 12 tururi pilotii au pus presiune pe cei dinaintea lor, dar fara schimbari majore in Top 10. A fost doar un alt acrosaj intre mexicanul Perez (locul 10 atunci) si rusul Danil Kviat de la Toro Rosso (9), care a dus la abandonul celui de-al doilea si la inca o trecere pe la boxe pentru primul, sinonima cu iesirea din puncte.

Victoria lui Vettel, a treia in acest an si a 45-a din cariera, este prima pentru Ferrari la Monaco din 2001. De asemenea, dubla din Principat este prima pentru scuderie de la MP al Germaniei din 2010.

Dupa Monte Carlo, Sebastian Vettel isi consolideaza pozitia de lider in clasamentul pilotilor, cu 129 de puncte. Hamilton este pe locul 2, cu 104 puncte, iar Botats pe 3, cu 75 de puncte.

La constructori, Ferrari a intrecut Mercedes. Italienii au 196 de puncte, iar germanii au 179 de puncte.

Clasamentul pilotilor (primele zece pozitii) dupa MP al Principatului Monaco este urmatorul:

1. Sebastian Vettel 129 de puncte;

2. Lewis Hamilton 104;

3. Valtteri Bottas 75;

4. Kimi Raikkonen 67;

5. Daniel Ricciardo 52;

6. Max Verstappen 45;

7. Sergio Perez 34;

8. Carlos Sainz jr. 25.

9. Felipe Massa 20;

10. Esteban Ocon 19;

Clasamentul constructorilor este urmatorul:

1. Ferrari 196 de puncte;

2. Mercedes 179;

3. Red Bull 97;

4. Force India 53;

5. Toro Rosso 29;

6. Williams 20;

7. Renault 14;

8. Haas 14;

9. Sauber 4;

10. McLaren-Honda 0.

Formula 1 merge in Canada, pentru a saptea etapa, care va avea loc pe Circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, la 11 iunie.